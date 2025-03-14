Украина формирует команду, которая разработает алгоритм контроля 30-дневного перемирия, - Сибига

Украина начала формирование национальной команды, которая будет работать над алгоритмами действий для контроля возможного 30-дневного перемирия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Министерства иностранных дел (МИД) Андрея Сибигу во время пресс-конференции .

По словам Сибиги, сразу после возвращения из Джидды, Саудовская Аравия, украинская делегация доложила президенту Владимиру Зеленскому о результатах встречи с американской стороной.

"Мы уже сейчас фактически приступили к формированию национальной команды, которая будет разрабатывать соответствующие алгоритмы действий для надлежащего контроля возможного перемирия. Это чрезвычайно сложный процесс", - заявил он.

Глава ведомства добавил, что линия фронта сегодня составляет более 1,3 тысячи километров. В частности Украина имеет негативный опыт в рамках минского процесса, когда Российская Федерация (РФ) 25 раз нарушила режим тишины, в связи с чем важно быть готовым к возможным провокациям со стороны страны-террориста.

"Поэтому сейчас будет все направлено, чтобы украинская сторона была готова с соответствующими командами, с соответствующими наработками, модальностями. Имею в виду, в том числе будущего видения относительно договоренности или плана действий для достижения справедливого мира для Украины. Безусловно, параметров и объема пакета гарантий безопасности для Украины", - добавил он.