Україна евакуювала чотирьох громадян із Сирії, один із них - дитина
Україна провела евакуацію чотирьох своїх громадян із Сирії. Зокрема, звідти вдалося вивезти дитину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони України у Facebook.
У розвідці зазначили, що евакуація сталася внаслідок спільної роботи співробітників ГУР та Міністерства закордонних справ України.
"В результаті спільних зусиль в Україну повертаються четверо наших громадян - три жінки та одна дитина", - уточнили в ГУР.
Як запевнили у військовій розвідці, Україна завжди прийде на допомогу своїм громадянам, у якій би точці світу вони не були.
Варто зауважити, що у Сирії вже понад 13 років триває громадянська війна.
Що передувало
Нагадаємо, на початку серпня президент України Володимир Зеленський розповів, що Україна розпочала евакуацію своїх громадян із небезпечних районів Лівану. Тоді вдалося вивезти 21 жінку та дев'ятьох дітей.
При цьому у вересні МЗС України повідомило про евакуацію ще однієї групи українців із Лівану. Їх доправили до Польщі.
У Головному управлінні розвідки оприлюднили відео про те, як проходив процес евакуації.
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