Украина эвакуировала четырех граждан из Сирии, один из них - ребенок

Украина провела эвакуацию четырех своих граждан из Сирии. В частности, оттуда удалось вывезти ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

В разведке отметили, что эвакуация произошла в результате совместной работы сотрудников ГУР и Министерства иностранных дел Украины.

"В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - три женщины и один ребенок", - уточнили в ГУР.

Как заверили в военной разведке, Украина всегда придет на помощь своим гражданам, в какой бы точке мира они не находились.

Стоит заметить, что в Сирии уже более 13 лет продолжается гражданская война.