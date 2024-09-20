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Украина эвакуировала четырех граждан из Сирии, один из них - ребенок

Пятница 20 сентября 2024 21:53
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Украина эвакуировала четырех граждан из Сирии, один из них - ребенок Фото: Украина эвакуировала четырех граждан из Сирии (t.me/DIUkraine/4498)
Автор: Иван Носальский

Украина провела эвакуацию четырех своих граждан из Сирии. В частности, оттуда удалось вывезти ребенка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны Украины в Facebook.

В разведке отметили, что эвакуация произошла в результате совместной работы сотрудников ГУР и Министерства иностранных дел Украины.

"В результате совместных усилий в Украину возвращаются четверо наших граждан - три женщины и один ребенок", - уточнили в ГУР.

Как заверили в военной разведке, Украина всегда придет на помощь своим гражданам, в какой бы точке мира они не находились.

Стоит заметить, что в Сирии уже более 13 лет продолжается гражданская война.

Что предшествовало

Напомним, в начале августа президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что Украина начала эвакуацию своих граждан из опасных районов Ливана. Тогда удалось вывезти 21 женщину и девять детей.

При этом в сентябре МИД Украины сообщило об эвакуации еще одной группы украинцев из Ливана. Их доставили в Польшу.

В Главном управлении разведки обнародовали видео о том, как проходил процесс эвакуации.

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Война в Сирии ГУР Эвакуация
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