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Евакуація українців з Лівану. В ГУР показали відео місії порятунку

П'ятниця 06 вересня 2024 00:55
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Евакуація українців з Лівану. В ГУР показали відео місії порятунку Фото: з Лівану евакуювали чергову групу жінок та дітей (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео нещодавньої евакуації групи українських жінок та дітей з Лівану, де набирає обертів війна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.

Вивезені українки подякували президентові України, дипломатам та співробітникам воєнної розвідки за порятунок.

"У мене могло б і не бути іншої спроби покинути зону бойових дій", - сказала одна з громадянок.

ГУР також оприлюднило відео повернення українців додому евакуаційним спецрейсом.

Евакуація українців з Лівану

Нагадаємо, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України - 14 жінок та 11 дітей. Евакуацію організували та провели ГУР Міноборони та Міністерство закордонних справ України.

Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна одна з перших країн у світі евакуювала своїх громадян з Лівану. Станом на початок серпня з близькосхідної країни було евакуйовано 30 людей.

Ситуація в Лівані

З жовтня 2023 року терористи ліванського ісламського угрупованні "Хезболла" почали регулярно обстрілювати територію Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Армія

У липні цього року "Хезболла" вдарила ракетами по стадіону в ізраїльському районі Голанські висоти. Загинули понад 10 дітей.

Це призвело до суттєвого загострення воєнного протистояння між країнами.

Відтоді армія оборони Ізраїлю та "Хезболла" майже щодня і щоночі обмінюються ракетними та бомбовими ударами.

Так, 2 вересня ізраїльська авіація вдарила по десяти пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану. Атака була відповіддю на обстріли ісламістами півночі Ізраїлю.

А наприкінці серпня ЦАХАЛ вдарила по складах ліванських терористів у долині Бекаа.

У США не виключають, що ескалація протистояння між країнами може перерости у повномасштабний регіональний конфлікт.

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