Евакуація українців з Лівану. В ГУР показали відео місії порятунку
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило відео нещодавньої евакуації групи українських жінок та дітей з Лівану, де набирає обертів війна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram ГУР Міноборони України.
Вивезені українки подякували президентові України, дипломатам та співробітникам воєнної розвідки за порятунок.
"У мене могло б і не бути іншої спроби покинути зону бойових дій", - сказала одна з громадянок.
ГУР також оприлюднило відео повернення українців додому евакуаційним спецрейсом.
Евакуація українців з Лівану
Нагадаємо, 4 вересня Україна евакуювала з Лівану 25 громадян України - 14 жінок та 11 дітей. Евакуацію організували та провели ГУР Міноборони та Міністерство закордонних справ України.
Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна одна з перших країн у світі евакуювала своїх громадян з Лівану. Станом на початок серпня з близькосхідної країни було евакуйовано 30 людей.
Ситуація в Лівані
З жовтня 2023 року терористи ліванського ісламського угрупованні "Хезболла" почали регулярно обстрілювати територію Ізраїлю на знак підтримки палестинського руху ХАМАС. Армія
У липні цього року "Хезболла" вдарила ракетами по стадіону в ізраїльському районі Голанські висоти. Загинули понад 10 дітей.
Це призвело до суттєвого загострення воєнного протистояння між країнами.
Відтоді армія оборони Ізраїлю та "Хезболла" майже щодня і щоночі обмінюються ракетними та бомбовими ударами.
Так, 2 вересня ізраїльська авіація вдарила по десяти пускових установках "Хезболли" на півдні Лівану. Атака була відповіддю на обстріли ісламістами півночі Ізраїлю.
А наприкінці серпня ЦАХАЛ вдарила по складах ліванських терористів у долині Бекаа.
У США не виключають, що ескалація протистояння між країнами може перерости у повномасштабний регіональний конфлікт.
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