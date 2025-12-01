UA

Україна єдина, хто може вести дискусії про території, бо це її землі, - Макрон

Фото: Емманюель Макрон і Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Лише Україна може обговорювати територіальне питання під час переговорів щодо завершення війни, оскільки це її території.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час пресконференції з українським колегою Володимиром Зеленським.

"Росія не дала жодних сигналів чи доказів того, що вона припинить агресію. Україна є єдиною країною, яка може обговорювати питання території, адже це її територія, визнана міжнародним правом і суверенна", - наголосив він.

Макрон підкреслив, що коли йдеться про гарантії безпеки, їх не можна обговорювати чи домовлятися про них без участі України, бо це її територія.

Він додав, що присутніми мають бути і європейці та всі союзники коаліції рішучих, оскільки вони є гарантами і йдеться також про безпеку території ЄС.

Зустріч Макрона із Зеленським та мирний план

Нагадаємо, сьогодні, 1 грудня, президент України Володимир Зеленський перебуває з візитом у Парижі. У Єлисейському палаці він зустрінеться з французьким лідером Еммануелем Макроном.

Зазначимо, Барро назвав сьогоднішній візит лідера України до Парижа "не випадковим". Він також наголосив, що мирні переговори в Україні не можуть відбутися без участі європейців.

У канцелярії Макрона анонсували, що президенти обговорять ситуацію в Україні та умови досягнення справедливого і тривалого миру.

Зазначимо, що лише вчора, 30 листопада українська делегація провела перемовини зі США у Флориді щодо подальшого узгодження мирного плану, напрацьованого в Женеві, аби привести його до формату, який відкриє шлях до миру та гарантій безпеки.

Президент України заявив, що цього тижня буде багато дипломатичної роботи зокрема й з союзниками з Європи.

Додамо, МЗС Франції заявило, що російський диктатор Володимир Путін повинен буде погодитися на припинення вогню. В іншому випадку на Росію чекатимуть нові санкції.

РБК-Україна раніше писало, що міністр закордонних справ Франції повідомив, що Європейська Рада може ухвалити рішення щодо заморожених активів РФ вже 18 грудня. Водночас він визнав, що європейці розходяться в думках щодо цього питання.

