Мадьяр сделал заявление о войне в Украине

Премьер Венгрии Петер Мадьяр сделал новое заявление относительно войны РФ против Украины и высказался о возможных условиях ее завершения. Также он затронул вопрос будущих отношений Киева и Будапешта.

Как сообщает РБК-Украина со ссылкой на HVG .

Мадьяр подтвердил, что Украина имеет право на защиту своего суверенитета после полномасштабного вторжения РФ.

"Украина является жертвой и имеет полное право защищать свою территориальную целостность", - заявил венгерский премьер.

По его словам, первым шагом к завершению войны должно стать долговременное прекращение огня. А уже после этого, по его мнению, необходимо достичь стабильного мира с международными гарантиями безопасности.

Мадьяр также вспомнил Будапештский меморандум 1994 года, подчеркнув, что новые гарантии должны быть значительно надежнее.

В Венгрии снова заговорили о правах меньшинств

Премьер Венгрии также сообщил во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Польши Дональдом Туском о начале технических консультаций между Киевом и Будапештом относительно положения венгерского меньшинства на Закарпатье.

По словам Мадьяра, вопрос прав меньшинств остается важным условием для поддержки вступления Украины в ЕС со стороны Венгрии. В свою очередь во время обсуждения ситуации с безопасностью премьер Польша Дональд Туск также заявил, что риск дальнейшей эскалации войны остается высоким.

Он отметил, что НАТО внимательно следит за ситуацией, в частности за провокациями и активностью беспилотников вблизи границ Альянса.