Україна є ключовим джерелом сили Європи, - Сибіга

Наразі Україна є ключовим джерелом сили Європи та її головним центром стійкості.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на відкритті Українського дому у Мюнхені, організованого Фондом Віктора Пінчука.
Сибіга зазначив, що ми живемо в нову еру. Аутсорсинг безпеки для Європи закінчився.
"Настав час будувати внутрішню силу. І це можливо лише з Україною як невід'ємною частиною нової європейської архітектури безпеки. У нас достатньо власної сили. Нам лише потрібно це визнати - і Україна є ключовим джерелом цієї справжньої європейської сили", - наголосив він.
Міністр розповів, що всій Україні створені так звані "Пункти незламності" - центри стійкості, де люди отримують тепло, силу та підтримку, коли Росія намагається знищити життя.
"Я хочу, щоб цей Український дім став "Пунктом незламності" на Мюнхенській конференції з безпеки. Центром ясного мислення, солідарності та дій. Місцем інформації, де ви можете знайти свою справжню внутрішню силу. Сьогодні Україна є "Пунктом незламності" Європи - її головним центром стійкості", - зазначив Сибіга.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що країни Європи планують створити новий військовий альянс на противагу НАТО, до якого також можуть включити й Україну.
Президент України Володимир Зеленський розповів, що ідея створення Збройних сил Європи належить Україні та була запропонована партнерам як елемент посилення безпеки континенту. Йдеться про армію щонайменше 3 мільйони військових.
За словами Зеленського, Україна могла б стати основою об’єднаних сил Європи, але вже після війни з Росією. Адже зараз на це немає часу, бо основний фокус на фронті.
Водночас високий представник ЄС Кая Каллас відкинула ідею Зеленського створити спільну армію Європи. На її думку, паралельні структури лише завадять ефективній роботі вже існуючих армій та НАТО.