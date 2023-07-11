Україна є єдиною країною, яка зброєю НАТО воює проти Росії, - глава МЗС Естонії

За його словами, "загалом зрозуміло, що у Плані дій щодо членства немає потреби, бо Україна виконує його вже на полі бою".

"Чесно кажучи, Україна є єдиною країною, яка використовує зброю, боєприпаси, тактику і стратегію НАТО проти Росії", - сказав Цахкна.

Вступ України до НАТО

Сьогодні у Вільнюсі стартує дводенний саміт НАТО. Україна очікує отримати сигнал від країн-членів НАТО про те, що після завершення війни з Росією стане наступним членом Альянсу.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, союзники по НАТО досягли консенсусу щодо усунення плану дій щодо інтеграції України.

Генсек Альянсу Єнс Столтенберг, своєю чергою, впевнений у тому, що НАТО ухвалить серйозні рішення щодо України. Наразі країни-члени Альянсу працюють над завершенням спільного комюніке.

Всі подробиці першого дня саміту у Вільнюсі - у матеріалі РБК-Україна.