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Украина - единственная страна, которая оружием НАТО воюет против России, - глава МИД Эстонии

Фото: глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (facebook.com/margus.tsahkna)
Автор: Татьяна Степанова, Милан Лелич

Украина - единственная страна, которая использует оружие НАТО в войне против России.

Об этом в блиц-интервью РБК-Украина на полях саммита НАТО в Вильнюсе рассказал министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна.

По его словам, "в целом понятно, что в Плане действий по членству нет необходимости, потому что Украина выполняет его уже на поле боя".

"Честно говоря, Украина - единственная страна, которая использует оружие, боеприпасы, тактику и стратегию НАТО против России", - сказал Цахкна.

Вступление Украины в НАТО

Сегодня в Вильнюсе стартует двухдневный саммит НАТО. Украина ожидает получить сигнал от стран-членов НАТО о том, что после войны с Россией станет следующим членом Альянса.

По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, союзники по НАТО достигли консенсуса по устранению плана действий по интеграции Украины.

Генсек Альянса Йенс Столтенберг, в свою очередь, уверен в том, что НАТО примет серьезные решения по Украине. В настоящее время страны-члены Альянса работают над завершением совместного коммюнике.

Все подробности первого дня саммита в Вильнюсе - в материале РБК-Украина.

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