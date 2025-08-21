Україна допускає замороження війни з Росією: у Зеленського назвали умови

Одним із базових сценаріїв завершення війни в Україні може стати замороження конфлікту вздовж нинішньої лінії фронту.
Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.
"Попередня позиція України така: ми розуміємо, що один із базових сценаріїв виходу з цієї війни - це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні де-факто окуповані Росією. Вони такими й залишаться. А далі буде велика робота економічними, дипломатичними та іншими інструментами, щоб повернути ці території в Україну. Але де-юре вони залишатимуться українськими", - сказав Подоляк.
Він наголосив, що питання передачі територій Росії повністю виключене.
"Я не дуже розумію, як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, навпаки. То чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж президент Зеленський дуже чітко сказав: передача територій Росії заборонена", - заявив радник голови ОП.
Подоляк підкреслив, що йдеться не лише про норми Конституції України, а й про міжнародне право.
"Це не лише конституційне питання. Тут ідеться про порушення міжнародної заборони. Неможливо односторонньо віддавати територію агресору", - пояснив він.
За словами радника, навіть у разі замороження війни аналогії з "корейським" чи "німецьким" сценаріями недоречні.
"Часто говорять про корейський чи фінляндський сценарій. Але це дещо інші випадки. Там ішлося про внутрішні питання однієї країни - Кореї", - зазначив Подоляк.
Водночас він підтвердив, що у разі реалізації такого сценарію мова йтиме про фактичне, але не юридичне визнання тимчасово окупованих територій.
"Так, саме так. Де-юре ніхто не визнає ці території російськими", - резюмував він.
Російський диктатор Володимир Путін під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці озвучив перелік умов, які, на його думку, можуть стати основою для завершення війни проти України. Йдеться не лише про територіальні питання.
За даними Reuters, Москва готова розглядати відмову від частини окупованих українських земель, зокрема у Харківській та Сумській областях. Водночас Україні пропонують поступитися частиною східних територій, які Росії так і не вдалося захопити, серед них і ділянки Донецької області.
Президент Володимир Зеленський у своїй розмові з Трампом не виключив можливості обговорення питання територіальних обмінів. Однак він підкреслив, що будь-яке рішення такого масштабу має ухвалюватися лише з урахуванням волі українського народу.