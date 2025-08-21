Украина допускает замораживание войны с Россией: у Зеленского назвали условия

Одним из базовых сценариев завершения войны в Украине может стать замораживание конфликта вдоль нынешней линии фронта.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica.
"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они такими и останутся. А дальше будет большая работа экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть эти территории в Украину. Но де-юре они будут оставаться украинскими", - сказал Подоляк.
Он подчеркнул, что вопрос передачи территорий России полностью исключен.
"Я не очень понимаю, как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же президент Зеленский очень четко сказал: передача территорий России запрещена", - заявил советник главы ОП.
Подоляк подчеркнул, что речь идет не только о нормах Конституции Украины, но и о международном праве.
"Это не только конституционный вопрос. Здесь речь идет о нарушении международного запрета. Невозможно односторонне отдавать территорию агрессору", - пояснил он.
По словам советника, даже в случае замораживания войны аналогии с "корейским" или "немецким" сценариями неуместны.
"Часто говорят о корейском или финляндском сценарии. Но это несколько иные случаи. Там речь шла о внутренних вопросах одной страны - Кореи", - отметил Подоляк.
В то же время он подтвердил, что в случае реализации такого сценария речь будет идти о фактическом, но не юридическом признании временно оккупированных территорий.
"Да, именно так. Де-юре никто не признает эти территории российскими", - резюмировал он.
Российский диктатор Владимир Путин во время встречи с президентом США Дональдом Трампом на Аляске озвучил перечень условий, которые, по его мнению, могут стать основой для завершения войны против Украины. Речь идет не только о территориальных вопросах.
По данным Reuters, Москва готова рассматривать отказ от части оккупированных украинских земель, в частности в Харьковской и Сумской областях. В то же время Украине предлагают уступить часть восточных территорий, которые России так и не удалось захватить, среди них и участки Донецкой области.
Президент Владимир Зеленский в своем разговоре с Трампом не исключил возможности обсуждения вопроса территориальных обменов. Однако он подчеркнул, что любое решение такого масштаба должно приниматься только с учетом воли украинского народа.