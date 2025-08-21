Україна допускає замороження війни з Росією: у Зеленського назвали умови

Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на La Repubblica.

"Попередня позиція України така: ми розуміємо, що один із базових сценаріїв виходу з цієї війни - це замороження конфлікту вздовж лінії фронту. Це території, які сьогодні де-факто окуповані Росією. Вони такими й залишаться. А далі буде велика робота економічними, дипломатичними та іншими інструментами, щоб повернути ці території в Україну. Але де-юре вони залишатимуться українськими", - сказав Подоляк.

Він наголосив, що питання передачі територій Росії повністю виключене.

"Я не дуже розумію, як поступки агресору можуть привести до завершення війни. У такий спосіб агресор не платить за агресію, навпаки. То чому він має зупинитися? Так ми його лише заохочуємо. До того ж президент Зеленський дуже чітко сказав: передача територій Росії заборонена", - заявив радник голови ОП.

Подоляк підкреслив, що йдеться не лише про норми Конституції України, а й про міжнародне право.

"Це не лише конституційне питання. Тут ідеться про порушення міжнародної заборони. Неможливо односторонньо віддавати територію агресору", - пояснив він.

За словами радника, навіть у разі замороження війни аналогії з "корейським" чи "німецьким" сценаріями недоречні.

"Часто говорять про корейський чи фінляндський сценарій. Але це дещо інші випадки. Там ішлося про внутрішні питання однієї країни - Кореї", - зазначив Подоляк.

Водночас він підтвердив, що у разі реалізації такого сценарію мова йтиме про фактичне, але не юридичне визнання тимчасово окупованих територій.

"Так, саме так. Де-юре ніхто не визнає ці території російськими", - резюмував він.