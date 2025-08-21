Украина допускает замораживание войны с Россией: у Зеленского назвали условия

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк, сообщает РБК-Украина со ссылкой на La Repubblica .

"Предварительная позиция Украины такова: мы понимаем, что один из базовых сценариев выхода из этой войны - это замораживание конфликта вдоль линии фронта. Это территории, которые сегодня де-факто оккупированы Россией. Они такими и останутся. А дальше будет большая работа экономическими, дипломатическими и другими инструментами, чтобы вернуть эти территории в Украину. Но де-юре они будут оставаться украинскими", - сказал Подоляк.

Он подчеркнул, что вопрос передачи территорий России полностью исключен.

"Я не очень понимаю, как уступки агрессору могут привести к завершению войны. Таким образом агрессор не платит за агрессию, наоборот. Так почему он должен остановиться? Так мы его только поощряем. К тому же президент Зеленский очень четко сказал: передача территорий России запрещена", - заявил советник главы ОП.

Подоляк подчеркнул, что речь идет не только о нормах Конституции Украины, но и о международном праве.

"Это не только конституционный вопрос. Здесь речь идет о нарушении международного запрета. Невозможно односторонне отдавать территорию агрессору", - пояснил он.

По словам советника, даже в случае замораживания войны аналогии с "корейским" или "немецким" сценариями неуместны.

"Часто говорят о корейском или финляндском сценарии. Но это несколько иные случаи. Там речь шла о внутренних вопросах одной страны - Кореи", - отметил Подоляк.

В то же время он подтвердил, что в случае реализации такого сценария речь будет идти о фактическом, но не юридическом признании временно оккупированных территорий.

"Да, именно так. Де-юре никто не признает эти территории российскими", - резюмировал он.