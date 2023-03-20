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Україна доправила 30 тисяч тонн пшениці до Кенії

Фото: Україна доправила 30 тисяч тонн пшениці до Кенії (twitter.com/GrainFromUA)
Автор: Дмитро Браславський

До Кенії прибуло судно, на якому було 30 тисяч тонн української пшениці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"30 тисяч тонн українською пшениці прибуло до Кенії в межах гуманітарної програми "Grain from Ukraine", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що на церемонії зустрічі вантажу був присутній амбасадор програми доктор Крістофер Фомуніо.

"Попри російську агресію, ми не відмовимося від участі в подоланні глобальних викликів", - написав президент.

Нагадаємо, що Україна відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ємена у рамках програми "Grain from Ukraine".

Раніше міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду продовжили на 120 днів.

При цьому в МЗС РФ заявили, що нібито давали згоду на продовження угоди лише на 60 днів, що суперечить умовам документа.

В ООН підтвердили продовження зернової угоди, але не уточнили, на який саме термін.

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