Альтернативна реальність. Росія стверджує, що продовжила зернову угоду на 60 днів

Росія нібито давала згоду на продовження зернових угод лише на 60 днів, а не на 120.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву представниці МЗС РФ Марії Захарової в коментарі " РИА-Новости ".

"Ми бачимо повідомлення від сторін зернової угоди, про те, що угоду продовжено на 120 днів, ми неодноразово заявляли - і МЗС, і представники Росії при ООН, про те, що російська сторона повідомила всі сторони угоди про те, що продовжує угоду на 60 днів", - наводить заяву Захарової пропагандистське видання.

При цьому чиновниця додала, що всі сторони були повідомлені про вимоги Росії продовжити зернову угоду на 60 днів не тільки в усно, але й письмово.

Варто зауважити, що є два документи про зерновий коридор. Один з них підписали ООН, Туреччина та Росія, а інший, дзеркальний, - ООН, Туреччина та Україна.