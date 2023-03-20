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Украина доставила 30 тысяч тонн пшеницы в Кению

Фото: Украина доставила 30 тысяч тонн пшеницы в Кению (twitter.com/GrainFromUA)
Автор: Дмитрий Браславский

В Кению прибыло судно, на котором было 30 тысяч тонн украинской пшеницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.

"30 тысяч тонн украинской пшеницы прибыло в Кению в рамках гуманитарной программы "Grain from Ukraine", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на церемонии встречи груза присутствовал посол программы доктор Кристофер Фомунио.

"Несмотря на российскую агрессию, мы не откажемся от участия в преодолении глобальных вызовов", - написал президент.

Напомним, что Украина отправит 30 тысяч тонн пшеницы в Йемен в рамках программы "Grain from Ukraine".

Ранее министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что зерновое соглашение продлили на 120 дней.

При этом в МИД РФ заявили, что якобы давали согласие на продление соглашения только на 60 дней, что противоречит условиям документа.

В ООН подтвердили продление зернового соглашения, но не уточнили, на какой именно срок.

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