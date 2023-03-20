Україна відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ємена у рамках програми Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що ввечері 19 березня балкер NEGMAR CICEK пришвартували в порту "Чорноморськ", а вже станом на 08:00 20 березня на нього завантажили 7 тисяч тонн української пшениці.

Додамо, що це вже шосте судно у межах програми Grain From Ukraine, мета якої надати українську пшениці країнам, що потерпають від голоду.

До того ж, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли три судна з 154 тисячами тонн агропродукції для Азії та Європи.

З 1 серпня з одеських портів вийшли 828 суден, які експортували 25,1 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду продовжили на 120 днів.

При цьому в МЗС РФ заявили, що нібито давали згоду на продовження угоди лише на 60 днів, що суперечить умовам документа.

В ООН підтвердили продовження зернової угоди, але не уточнили, на який саме термін.

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