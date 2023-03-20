ua ru
Пн, 20 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Україна відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ємена

Новость на русском →
Понеділок 20 березня 2023 13:20
Україна відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ємена Фото: Україна відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ємена (facebook.com/MinInfra.UA)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Україна відправить 30 тисяч тонн пшениці до Ємена у рамках програми Grain From Ukraine.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства інфраструктури.

Зазначається, що ввечері 19 березня балкер NEGMAR CICEK пришвартували в порту "Чорноморськ", а вже станом на 08:00 20 березня на нього завантажили 7 тисяч тонн української пшениці.

Додамо, що це вже шосте судно у межах програми Grain From Ukraine, мета якої надати українську пшениці країнам, що потерпають від голоду.

До того ж, сьогодні з портів Великої Одеси вийшли три судна з 154 тисячами тонн агропродукції для Азії та Європи.

З 1 серпня з одеських портів вийшли 828 суден, які експортували 25,1 мільйона тонн українського продовольства до країн Азії, Європи та Африки.

Нагадаємо, міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що зернову угоду продовжили на 120 днів.

При цьому в МЗС РФ заявили, що нібито давали згоду на продовження угоди лише на 60 днів, що суперечить умовам документа.

В ООН підтвердили продовження зернової угоди, але не уточнили, на який саме термін.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
зерновий коридор Йемен МІУ
NEWS
Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів
Енергетика і не тільки: Наєв назвав потенційні цілі російських обстрілів
DAILY
Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Наєв: Росія хоче захопити нові території для створення буферних зон