Україна домовилася з МВФ щодо податку для ФОПів, - Свириденко

Результати консультацій у Вашингтоні

Під час Весняних зборів у Вашингтоні українська урядова делегація провела численні консультації з МВФ та європейськими партнерами.

За словами Свириденко, представники Фонду з розумінням поставилися до позиції України щодо недоцільності оподаткування ПДВ для малого бізнесу.

"МВФ з розумінням поставився до чутливості питання запровадження оподаткування ПДВ для ФОПів - як для суспільства, так і для парламенту. Ми знайшли розуміння в партнерів у тому, що це справді сенситивна тема і не конструктивна ідея", - наголосила очільниця уряду.

Пошук альтернатив

Замість податкових змін для ФОПів, Кабінет міністрів разом із міжнародними партнерами опрацьовуватиме інші варіанти забезпечення дохідної частини бюджету на 2027 рік.

Свириденко додала, що президент України Володимир Зеленський також неодноразово підкреслював представникам МВФ неконструктивність цієї ініціативи.

"Будемо й надалі працювати разом над необхідними рішеннями та опрацьовувати інші альтернативні заходи для забезпечення дохідної частини бюджету", - зазначила прем'єрка.