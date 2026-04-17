ua en ru
Пт, 17 квітня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Економіка

Україна домовилася з партнерами про паузу у виплаті держборгу

20:56 17.04.2026 Пт
2 хв
Відтермінування виплат дає змогу перенаправити вивільнені кошти на ключові пріоритети
aimg Анастасія Никончук
Україна домовилася з партнерами про паузу у виплаті держборгу Фото: міністр фінансів України Сергій Марченко (facebook.com minfin.gov.ua)

Міністр фінансів України Сергій Марченко підписав із Групою офіційних кредиторів меморандум про взаєморозуміння, що передбачає відтермінування виплат за державним і гарантованим державою боргом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Міністерства фінансів України.

Україна та міжнародні кредитори досягли домовленості

Україна та Група офіційних кредиторів підписали меморандум про перенесення термінів платежів за державним і гарантованим державою боргом.

Документ закріплює оновлені умови фінансової взаємодії та продовжує раніше досягнуті домовленості 2022 і 2023 років.

Підписання відбулося за участю міністра фінансів України Сергія Марченка та представників країн-кредиторів, серед яких Канада, Франція, Німеччина, Японія, Італія, Нідерланди, Велика Британія, США та Республіка Корея.

Умови відстрочки виплат

Згідно з меморандумом, Україна отримує відстрочку за платежами, які мали здійснюватися починаючи з лютого 2026 року.

Нові умови передбачають перенесення виплат до кінця лютого 2030 року відповідно до параметрів оновленої програми Міжнародного валютного фонду.

Після завершення періоду відтермінування виплати здійснюватимуться рівними піврічними платежами протягом 2035-2039 років з урахуванням капіталізації відсотків.

Заява Міністерства фінансів

Сергій Марченко наголосив, що досягнуті домовленості мають ключове значення для фінансової стійкості країни.

"Це рішення є критично важливим для України, оскільки дає змогу суттєво знизити боргове навантаження на державний бюджет. Відтермінування платежів дає можливість спрямувати вивільнені ресурси на пріоритетні напрями - оборону, соціальну сферу та відновлення економіки", - зазначив міністр.

Значення угоди

Підписання меморандуму підтверджує високий рівень довіри між Україною та міжнародними партнерами.

Документ також демонструє збереження єдиної позиції країн-кредиторів у підтримці фінансової стабільності України та продовженні співпраці в рамках довгострокових програм.

Нагадуємо, що під час переговорів із Міжнародним валютним фондом Україна вийшла на один із найвищих у Європі рівнів порогу з ПДВ, при цьому ключовою метою залишається забезпечення єдиних і рівних умов ведення бізнесу для всіх підприємців.

Зазначимо, що Верховна Рада підтримала законопроєкт №15110, який передбачає продовження дії військового збору ще на три роки після закінчення війни. Документ у цілому та за основу підтримали 257 народних депутатів.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Міністерство фінансів України Держборг
Новини
Аналітика
