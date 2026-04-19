Украина договорилась с МВФ по налогу для ФЛП, - Свириденко

22:05 19.04.2026 Вс
2 мин
В правительстве поставили точку в вопросе введения НДС для малых предпринимателей
aimg Сергей Козачук
Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)

МВФ не будет требовать введения НДС для физических лиц-предпринимателей (ФЛП) в 2027 году. Стороны договорились сосредоточиться на альтернативных мерах для наполнения бюджета.

Результаты консультаций в Вашингтоне

Во время Весеннего собрания в Вашингтоне украинская правительственная делегация провела многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.

По словам Свириденко, представители Фонда с пониманием отнеслись к позиции Украины относительно нецелесообразности налогообложения НДС для малого бизнеса.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП - как для общества, так и для парламента. Мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея", - подчеркнула глава правительства.

Поиск альтернатив

Вместо налоговых изменений для ФЛП, Кабинет министров вместе с международными партнерами будет прорабатывать другие варианты обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.

Свириденко добавила, что президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал представителям МВФ неконструктивность этой инициативы.

"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета", - отметила премьер.

Финансовая помощь и госдолг

Напомним, недавно Юлия Свириденко раскрыла детали визита в США, где получила заверения в поддержке со стороны американских чиновников, в частности министра финансов Скотта Бессента.

Ранее министр финансов Сергей Марченко назвал сроки получения очередного транша от МВФ. По его словам, только в 2026 году Украине необходимо привлечь около 52 млрд долларов внешней помощи для покрытия бюджетного дефицита.

Также Украина договорилась с Группой официальных кредиторов о паузе в выплате государственного долга. Отсрочка платежей позволит правительству перенаправить высвободившиеся средства на приоритетные нужды обороны и социальной сферы.

