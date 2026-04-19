Украина договорилась с МВФ по налогу для ФЛП, - Свириденко

Результаты консультаций в Вашингтоне

Во время Весеннего собрания в Вашингтоне украинская правительственная делегация провела многочисленные консультации с МВФ и европейскими партнерами.

По словам Свириденко, представители Фонда с пониманием отнеслись к позиции Украины относительно нецелесообразности налогообложения НДС для малого бизнеса.

"МВФ с пониманием отнесся к чувствительности вопроса введения налогообложения НДС для ФЛП - как для общества, так и для парламента. Мы нашли понимание у партнеров в том, что это действительно сенситивная тема и не конструктивная идея", - подчеркнула глава правительства.

Поиск альтернатив

Вместо налоговых изменений для ФЛП, Кабинет министров вместе с международными партнерами будет прорабатывать другие варианты обеспечения доходной части бюджета на 2027 год.

Свириденко добавила, что президент Украины Владимир Зеленский также неоднократно подчеркивал представителям МВФ неконструктивность этой инициативы.

"Будем и в дальнейшем работать вместе над необходимыми решениями и прорабатывать другие альтернативные меры для обеспечения доходной части бюджета", - отметила премьер.