Україна домовилась із Японією про відстрочку по боргах до кінця 2023 року

У середу, 8 лютого, між урядом України та урядом Японії було затверджено угоду щодо зменшення боргового навантаження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал представника Кабміну у Верховній раді Тараса Мельничука.

Зазначається, що угода була затверджена у формі обміну нотами. Вона передбачає відтермінування виконання боргових зобовʼязань України.

"Угодою відстрочено сплату основної суми та процентів, що підлягають сплаті та не були сплачені станом на 31.07.2022, та основної суми та процентів, що підлягають сплаті з 01.08.2022 до 31.12.2023 включно", - пояснює Мельничук.

За його словами, ця угода торкатиметься чотирьох кредитних договорів, які були укладені між Україною та Японією.