Японія виділила 170 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури України
Японія виділила 170 млн доларів на реалізацію проєктів екстреного відновлення, зокрема відбудову критичної інфраструктури України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.
"Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах", - заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
За його словами, підтримка з боку партнерів є вкрай цінною та потрібною. Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.
"Дякую нашим японським партнерам за допомогу в реалізації проєктів відновлення. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів", - додав Кубраков.
Нагадаємо, що Японія має намір провести онлайн-саміт "Великої сімки" 24 лютого, в першу річницю російського вторгнення в Україну. Токіо головує у групі G7 цього року.
Японія 27 січня ввела нові санкції проти Росії. Обмеження стосуватимуться державних компаній, відомств та приватних осіб. У пакеті також - заборона на експорт вакцин і медичного обладнання.
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