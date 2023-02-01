Японія виділила 170 млн доларів на відновлення критичної інфраструктури України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України.

"Беззаперечним пріоритетом на цьому етапі відбудови є відновлення критичної інфраструктури, необхідної для забезпечення базових потреб громадян. Це необхідний крок для повернення українців до своїх будинків та підтримки економічного розвитку в регіонах", - заявив міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

За його словами, підтримка з боку партнерів є вкрай цінною та потрібною. Допомога передбачатиме надання японськими партнерами товарів та послуг, необхідних для відновлення.

"Дякую нашим японським партнерам за допомогу в реалізації проєктів відновлення. Розраховуємо, що після перемоги зможемо швидко перейти до реалізації довгострокових інвестиційних проєктів", - додав Кубраков.