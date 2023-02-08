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Украина договорилась с Японией об отсрочке по долгам до конца 2023 года

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Среда 08 февраля 2023 17:24
Украина договорилась с Японией об отсрочке по долгам до конца 2023 года Фото: Украина договорилась с Японией об отсрочке по долгам до конца 2023 года (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

В среду, 8 февраля, между правительством Украины и правительством Японии было утверждено соглашение об уменьшении долговой нагрузки.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Telegram-канал представителя Кабмина в Верховной раде Тараса Мельничука.

Отмечается, что соглашение было утверждено в форме обмена нотами. Она предусматривает отсрочку выполнения долговых обязательств Украины.

"Соглашением отсрочена уплата основной суммы и процентов, подлежащих уплате и не была уплачена по состоянию на 31.07.2022, и основной суммы и процентов, подлежащих уплате с 01.08.2022 по 31.12.2023 включительно", - объясняет Мельник.

По его словам, это соглашение будет касаться четырех кредитных договоров, заключенных между Украиной и Японией.

Напомним, что Япония выделила 170 млн долларов на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры Украины.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида может посетить Киев в середине февраля, чтобы оценить последствия вторжения России.

Япония, которая в 2023 году председательствует в "Группе Семи", может сыграть ключевую роль в формировании фонда послевоенного восстановления Украины.

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