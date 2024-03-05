Україна добивається від ЄС дозволу на екстрадицію військових злочинців і корупціонерів

Україна домагається від 10 країн-членів ЄС дозволу на екстрадицію злочинців у країну, зокрема підозрюваних у причетності до ПВК "Вагнера" і обвинувачених у масштабній корупції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

У вівторок, 5 березня, генеральний прокурор України Андрій Костін повідомить міністрам юстиції країн ЄС, присутнім у Брюсселі, що Київ розв'язав проблему безпеки та умов утримання ув'язнених, які очікують суду під час війни.

"Звичайно, ми всі розуміємо, що рішення про екстрадицію ухвалюються судами. Але ми бачимо, що деякі країни чинять опір через своє розуміння умов утримання під вартою, які ми покращуємо. І я буду говорити про це (міністрам юстиції, - ред.)", - сказав він.

Костін відмовився назвати країни-члени ЄС, у яких є побоювання, але відомо, що кілька країн, включно з Францією, Австрією та Фінляндією, нещодавно відмовилися відправити підозрюваних назад в Україну, щоб вони постали перед судом.

За його словами, з початку війни українські суди винесли близько 700 постанов про екстрадицію. Серед цих запитів - вимога про видачу засновника неонацистської операції, пов'язаної з ПВК "Вагнера", обвинуваченого в причетності до тероризму, який, як з'ясувалося, в'їхав до Фінляндії під псевдонімом.

Австрія і Франція також нещодавно відхилили український запит на екстрадицію колишнього глави банку та екс-депутата парламенту і бізнесмена, обвинувачених у розкраданнях.

За словами Костіна, країни отримають гарантії, що екстрадовані затримані утримуватимуться в центрах на заході України, подалі від лінії фронту, а "умови (утримання, - ред.) відповідатимуть правилам і стандартам ЄС, а особливо Європейської конвенції з прав людини".

"Україна запросить держави, які сумніваються в екстрадиції, відвідати країну й особисто переконатися в тому, в яких умовах утримуватиметься підозрюваний", - додав він.