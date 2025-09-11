Україна дізналася суперника у Кубку Девіса 2025: Домінікана чекає на "синьо-жовтих"

Склад української збірної та рейтинг суперника

До складу української команди увійшли чотири тенісисти: В’ячеслав Бєлінський (ATP №378), Олександр Овчаренко (ATP №400), Олексій Крутих (ATP №457) та Владислав Орлов (ATP №526).

Домініканська республіка, яка стане суперником "синьо-жовтих", наразі посідає 66-те місце у рейтингу збірних.

Поєдинки пройдуть 12-13 вересня на кортах готелю Megasaray в Анталії, Туреччина.

Україна - Домініканська Республіка на змаганнях Кубка Девіса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Розклад матчів

П’ятниця, 12 вересня (початок о 11:00 годині за київським часом):

Владислав Орлов - Роберто Сід Саберві

В’ячеслав Бєлінський - Петер Бертран

Субота, 13 вересня (початок о 11:00):

Олексій Крутих / Олександр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандіні / Еммануель Муньос

В’ячеслав Бєлінський - Роберто Сід Саберві

Владислав Орлов - Петер Бертран

Зазначається, що розклад матчів може бути змінений.

Поєдинок у Туреччині визначить, чи українці вийдуть у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

У разі поразки команда збереже місце у Другій світовій групі і зіграє плейоф за збереження рейтингу.