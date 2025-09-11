Україна дізналася суперника у Кубку Девіса 2025: Домінікана чекає на "синьо-жовтих"

Чоловіча збірна України дізналася суперника у Другій світовій групі Кубка Девіса. За результатами жеребкування, яке відбулося 11 вересня, українці зустрінуться з командою Домініканської республіки.
До складу української команди увійшли чотири тенісисти: В’ячеслав Бєлінський (ATP №378), Олександр Овчаренко (ATP №400), Олексій Крутих (ATP №457) та Владислав Орлов (ATP №526).
Домініканська республіка, яка стане суперником "синьо-жовтих", наразі посідає 66-те місце у рейтингу збірних.
Поєдинки пройдуть 12-13 вересня на кортах готелю Megasaray в Анталії, Туреччина.
Україна - Домініканська Республіка на змаганнях Кубка Девіса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
П’ятниця, 12 вересня (початок о 11:00 годині за київським часом):
Субота, 13 вересня (початок о 11:00):
Зазначається, що розклад матчів може бути змінений.
Поєдинок у Туреччині визначить, чи українці вийдуть у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.
У разі поразки команда збереже місце у Другій світовій групі і зіграє плейоф за збереження рейтингу.
