Україна дізналася суперника у Кубку Девіса 2025: Домінікана чекає на "синьо-жовтих"

Збірна України на Кубку Девіса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України дізналася суперника у Другій світовій групі Кубка Девіса. За результатами жеребкування, яке відбулося 11 вересня, українці зустрінуться з командою Домініканської республіки.

Про результати жеребкування повідомляє РБК-Україна з посилання на акаунт Федерації тенісу України у соцмережі Facebook.

Склад української збірної та рейтинг суперника

До складу української команди увійшли чотири тенісисти: В’ячеслав Бєлінський (ATP №378), Олександр Овчаренко (ATP №400), Олексій Крутих (ATP №457) та Владислав Орлов (ATP №526).

Домініканська республіка, яка стане суперником "синьо-жовтих", наразі посідає 66-те місце у рейтингу збірних.

Поєдинки пройдуть 12-13 вересня на кортах готелю Megasaray в Анталії, Туреччина.

Україна - Домініканська Республіка на змаганнях Кубка Девіса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Розклад матчів

П’ятниця, 12 вересня (початок о 11:00 годині за київським часом):

  • Владислав Орлов - Роберто Сід Саберві
  • В’ячеслав Бєлінський - Петер Бертран

Субота, 13 вересня (початок о 11:00):

  • Олексій Крутих / Олександр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандіні / Еммануель Муньос
  • В’ячеслав Бєлінський - Роберто Сід Саберві
  • Владислав Орлов - Петер Бертран

Зазначається, що розклад матчів може бути змінений.

Поєдинок у Туреччині визначить, чи українці вийдуть у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

У разі поразки команда збереже місце у Другій світовій групі і зіграє плейоф за збереження рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що друга ракетка світу Карлос Алькрас здолав лідера світового тенісу Янніка Сіннера у фіналі відкритого чемпіонату США.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Теніс Збірна України