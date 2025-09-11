RU

Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса 2025: Доминикана ждет "сине-желтых"

Сборная Украины на Кубке Дэвиса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Украины узнала соперника во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. По результатам жеребьевки, которая состоялась 11 сентября, украинцы встретятся с командой Доминиканской республики.

О результатах жеребьевки сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Федерации тенниса Украины в соцсети Facebook.

Состав украинской сборной и рейтинг соперника

В состав украинской команды вошли четыре теннисиста: Вячеслав Белинский (ATP №378), Александр Овчаренко (ATP №400), Алексей Крутых (ATP №457) и Владислав Орлов (ATP №526).

Доминиканская республика, которая станет соперником "сине-желтых", сейчас занимает 66-е место в рейтинге сборных.

Поединки пройдут 12-13 сентября на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

Украина - Доминиканская Республика на соревнованиях Кубка Дэвиса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Расписание матчей

Пятница, 12 сентября (начало в 11:00 часов по киевскому времени):

  • Владислав Орлов - Роберто Сид Саберви
  • Вячеслав Белинский - Петер Бертран

Суббота, 13 сентября (начало в 11:00):

  • Алексей Крутых / Александр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
  • Вячеслав Белинский - Роберто Сид Саберви
  • Владислав Орлов - Петер Бертран

Отмечается, что расписание матчей может быть изменено.

Поединок в Турции определит, выйдут ли украинцы в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

В случае поражения команда сохранит место во Второй мировой группе и сыграет плей-офф за сохранение рейтинга.

Ранее мы сообщали, что вторая ракетка мира Карлос Алькрас одолел лидера мирового тенниса Янника Синнера в финале открытого чемпионата США.

Также читайте о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

ТеннисСборная Украины