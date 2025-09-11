ua en ru
Чт, 11 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Україна дізналася суперника у Кубку Девіса 2025: Домінікана чекає на "синьо-жовтих"

Четвер 11 вересня 2025 13:21
UA EN RU
Україна дізналася суперника у Кубку Девіса 2025: Домінікана чекає на "синьо-жовтих" Збірна України на Кубку Девіса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Катерина Урсатій

Чоловіча збірна України дізналася суперника у Другій світовій групі Кубка Девіса. За результатами жеребкування, яке відбулося 11 вересня, українці зустрінуться з командою Домініканської республіки.

Про результати жеребкування повідомляє РБК-Україна з посилання на акаунт Федерації тенісу України у соцмережі Facebook.

Склад української збірної та рейтинг суперника

До складу української команди увійшли чотири тенісисти: В’ячеслав Бєлінський (ATP №378), Олександр Овчаренко (ATP №400), Олексій Крутих (ATP №457) та Владислав Орлов (ATP №526).

Домініканська республіка, яка стане суперником "синьо-жовтих", наразі посідає 66-те місце у рейтингу збірних.

Поєдинки пройдуть 12-13 вересня на кортах готелю Megasaray в Анталії, Туреччина.

Україна - Домініканська Республіка на змаганнях Кубка Девіса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Розклад матчів

П’ятниця, 12 вересня (початок о 11:00 годині за київським часом):

  • Владислав Орлов - Роберто Сід Саберві
  • В’ячеслав Бєлінський - Петер Бертран

Субота, 13 вересня (початок о 11:00):

  • Олексій Крутих / Олександр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандіні / Еммануель Муньос
  • В’ячеслав Бєлінський - Роберто Сід Саберві
  • Владислав Орлов - Петер Бертран

Зазначається, що розклад матчів може бути змінений.

Поєдинок у Туреччині визначить, чи українці вийдуть у плейоф Першої світової групи Кубка Девіса.

У разі поразки команда збереже місце у Другій світовій групі і зіграє плейоф за збереження рейтингу.

Раніше ми повідомляли, що друга ракетка світу Карлос Алькрас здолав лідера світового тенісу Янніка Сіннера у фіналі відкритого чемпіонату США.

Також читайте про нове досягнення Марти Костюк у топ-100 WTA.

Читайте РБК-Україна в Google News
Теніс Збірна України
Новини
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Атака дронів РФ на Польщу оголила слабкі місця ППО НАТО, - Мерц
Аналітика
Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії
Мілан Лєлічкерівник рубрик Політика та Світ Трамп шкодує Путіна? Чому США так і не ввели санкції проти Росії