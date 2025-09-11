Україна дізналася суперника у Кубку Девіса 2025: Домінікана чекає на "синьо-жовтих"

Чоловіча збірна України дізналася суперника у Другій світовій групі Кубка Девіса. За результатами жеребкування, яке відбулося 11 вересня, українці зустрінуться з командою Домініканської республіки.

Про результати жеребкування повідомляє РБК-Україна з посилання на акаунт Федерації тенісу України у соцмережі Facebook.