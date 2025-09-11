ua en ru
Чт, 11 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса 2025: Доминикана ждет "сине-желтых"

Четверг 11 сентября 2025 13:21
UA EN RU
Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса 2025: Доминикана ждет "сине-желтых" Сборная Украины на Кубке Дэвиса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Екатерина Урсатий

Мужская сборная Украины узнала соперника во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. По результатам жеребьевки, которая состоялась 11 сентября, украинцы встретятся с командой Доминиканской республики.

О результатах жеребьевки сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Федерации тенниса Украины в соцсети Facebook.

Состав украинской сборной и рейтинг соперника

В состав украинской команды вошли четыре теннисиста: Вячеслав Белинский (ATP №378), Александр Овчаренко (ATP №400), Алексей Крутых (ATP №457) и Владислав Орлов (ATP №526).

Доминиканская республика, которая станет соперником "сине-желтых", сейчас занимает 66-е место в рейтинге сборных.

Поединки пройдут 12-13 сентября на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.

Украина - Доминиканская Республика на соревнованиях Кубка Дэвиса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)

Расписание матчей

Пятница, 12 сентября (начало в 11:00 часов по киевскому времени):

  • Владислав Орлов - Роберто Сид Саберви
  • Вячеслав Белинский - Петер Бертран

Суббота, 13 сентября (начало в 11:00):

  • Алексей Крутых / Александр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
  • Вячеслав Белинский - Роберто Сид Саберви
  • Владислав Орлов - Петер Бертран

Отмечается, что расписание матчей может быть изменено.

Поединок в Турции определит, выйдут ли украинцы в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.

В случае поражения команда сохранит место во Второй мировой группе и сыграет плей-офф за сохранение рейтинга.

Ранее мы сообщали, что вторая ракетка мира Карлос Алькрас одолел лидера мирового тенниса Янника Синнера в финале открытого чемпионата США.

Также читайте о новом достижении Марты Костюк в топ-100 WTA.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис Сборная Украины
Новости
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Атака дронов РФ на Польшу обнажила слабые места ПВО НАТО, - Мерц
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России