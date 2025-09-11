Украина узнала соперника в Кубке Дэвиса 2025: Доминикана ждет "сине-желтых"
Мужская сборная Украины узнала соперника во Второй мировой группе Кубка Дэвиса. По результатам жеребьевки, которая состоялась 11 сентября, украинцы встретятся с командой Доминиканской республики.
О результатах жеребьевки сообщает РБК-Украина со ссылкой на аккаунт Федерации тенниса Украины в соцсети Facebook.
Состав украинской сборной и рейтинг соперника
В состав украинской команды вошли четыре теннисиста: Вячеслав Белинский (ATP №378), Александр Овчаренко (ATP №400), Алексей Крутых (ATP №457) и Владислав Орлов (ATP №526).
Доминиканская республика, которая станет соперником "сине-желтых", сейчас занимает 66-е место в рейтинге сборных.
Поединки пройдут 12-13 сентября на кортах отеля Megasaray в Анталии, Турция.
Украина - Доминиканская Республика на соревнованиях Кубка Дэвиса (фото: facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Расписание матчей
Пятница, 12 сентября (начало в 11:00 часов по киевскому времени):
- Владислав Орлов - Роберто Сид Саберви
- Вячеслав Белинский - Петер Бертран
Суббота, 13 сентября (начало в 11:00):
- Алексей Крутых / Александр Овчаренко - Алехандро Хосе Гандини / Эммануэль Муньос
- Вячеслав Белинский - Роберто Сид Саберви
- Владислав Орлов - Петер Бертран
Отмечается, что расписание матчей может быть изменено.
Поединок в Турции определит, выйдут ли украинцы в плей-офф Первой мировой группы Кубка Дэвиса.
В случае поражения команда сохранит место во Второй мировой группе и сыграет плей-офф за сохранение рейтинга.
