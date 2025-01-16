Україна дивиться на майбутні контакти з Трампом з великими сподіваннями, - Сибіга
Україна з великими сподіваннями дивиться на майбутні офіційні контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом та його командою після інавгурації. Київ сподівається на прогрес на шляху до миру.
Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна.
"Ми з великими сподіваннями та очікуваннями дивимось на наші перші офіційні контакти після 20 січня. І наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого та всеосяжного миру", - сказав глава українського МЗС.
За його словами, Україна також сподівається "отримати нову динаміку" для досягнення спільної зі США мети - справедливого та всеосяжного миру. І це, як наголосив міністр, є спільним стратегічним інтересом України та США.
"А найкращим шляхом до цього є підтримання принципу "мир завдяки силі". Ми сподіваємось на його подальшу імплементацію", - додав Сибіга.
Україна готує контакти між Зеленським та Трампом
Нагадаємо, днями президент України Володимир Зеленський заявив, що робота над його майбутньою зустріччю з Трампом вже триває. Зустріч відбудеться після інавгурації, коли Трамп вже офіційно стане президентом США.
Також було відомо, що в Україну планує приїхати спецпредставник Трампа щодо миру Кіт Келлог. Спочатку цей візит очікувався до інавгурації, але згодом його перенесли на після.
Крім того, в одному з інтерв'ю Зеленський не виключав можливості завершення війни Росії проти України вже у 2025 році. За його словами, Трамп хоче закінчити війну та спроможний натиснути на Росію.
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