Україна дивиться на майбутні контакти з Трампом з великими сподіваннями, - Сибіга

Україна з великими сподіваннями дивиться на майбутні офіційні контакти з обраним президентом США Дональдом Трампом та його командою після інавгурації. Київ сподівається на прогрес на шляху до миру.

Про це заявив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на прес-конференції в Києві, повідомляє РБК-Україна .

"Ми з великими сподіваннями та очікуваннями дивимось на наші перші офіційні контакти після 20 січня. І наша оцінка така, що ми маємо додаткові шанси для прискорення досягнення справедливого та всеосяжного миру", - сказав глава українського МЗС.

За його словами, Україна також сподівається "отримати нову динаміку" для досягнення спільної зі США мети - справедливого та всеосяжного миру. І це, як наголосив міністр, є спільним стратегічним інтересом України та США.

"А найкращим шляхом до цього є підтримання принципу "мир завдяки силі". Ми сподіваємось на його подальшу імплементацію", - додав Сибіга.