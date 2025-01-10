В МЗС пояснили причину відтермінування візиту спецпредставника Трампа в Україну

Візит обраного Дональдом Трампом спецпредставника Кіта Келлога в Україну перенесли з юридичних причин. Він відбудеться вже після інаугурації Трампа.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника МЗС Георгія Тихого на брифінгу.

"Я би надав перевагу, щоб все-таки команда генерала Келлога коментувала терміни візиту. Можу сказати, що візит продовжує готуватися, він відбудеться", - сказав Тихий.

За його словами, жодних політичних причин перенесення візиту немає. Йдеться лише про юридичні причини, з яких Келлог приїде в Україну після інавгурації Трампа, яка відбудеться 20 січня.

"Американське законодавство містить такий важливий законодавчий акт, який називається Logan Act. Згідно з яким, всі контакти мають відбуватися після вступу на посаду президента. За нашою інформацією - це єдина причина. Ми готуємося до цього візиту, ми вважаємо, що він дуже важливий, і ми дійсно хочемо якнайшвидше після інавгурації розпочати діалог із Келлогом з найбільш важливих питань досягнення справедливого, всеосяжного та сталого миру", - пояснив речник.