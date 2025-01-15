Україна та США працюють над зустріччю з Трампом після інавгурації, - Зеленський

Київ та Вашингтон вже працюють над зустріччю з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом, яка відбудеться вже після інавгурації 47-го президента США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України під час брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.

"Безумовно після інавгурації, наші команди вже працюють над змістом й форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання, детально в них йти не буду, зарано", - заявив президент. За словами Зеленського, для України в пріоритеті закінчити війну на справедливих умовах. Водночас країна потребує впевненості у тому, що Росія не вдасться до повторного вторгнення, у зв'язку з чим важливо отримати сильні гарантії безпеки. Сьогодні ж стратегічними гарантіями є: вступ до Європейського союзу (ЄС) й НАТО;

підтримка армії зброєю.