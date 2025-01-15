Україна та США працюють над зустріччю з Трампом після інавгурації, - Зеленський
Київ та Вашингтон вже працюють над зустріччю з президентом Сполучених Штатів Америки (США) Дональдом Трампом, яка відбудеться вже після інавгурації 47-го президента США.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України під час брифінгу з прем'єр-міністром Польщі Дональдом Туском.
"Безумовно після інавгурації, наші команди вже працюють над змістом й форматом майбутньої зустрічі. Там будемо проговорювати ключові питання, детально в них йти не буду, зарано", - заявив президент.
За словами Зеленського, для України в пріоритеті закінчити війну на справедливих умовах. Водночас країна потребує впевненості у тому, що Росія не вдасться до повторного вторгнення, у зв'язку з чим важливо отримати сильні гарантії безпеки. Сьогодні ж стратегічними гарантіями є:
- вступ до Європейського союзу (ЄС) й НАТО;
- підтримка армії зброєю.
Вибори в США
Попри те, що з виборів президента Сполучених Штатів Америки (США) минуло декілька місяців, Трамп наразі залишається в статусі новообраного лідера. Інавгурація, згідно з американською конституцією, відбудеться 20 січня, або ж 21-го, якщо попередній день припадає на неділю.
Тим часом радники Трампа вважають, що Україна та Росія можуть досягти мирної угоди вже найближчими місяцями.
Детальніше про те, чого очікувати Україні від президентства республіканця - читайте в матеріалі РБК-Україна.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.