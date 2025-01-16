Чи є шанс закінчити війну у 2025 році: відповідь Зеленського

Україна має можливість завершити повномасштабну війну у поточному році. Також завершення конфлікту бажає й 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю польським ЗМІ.

"Так, є (можливість завершити війну у 2025-му, - ред.). Трамп хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони публічні й непублічні. Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об'єднаної Європи", - заявив президент.

Європа не спроможна воювати з РФ без України

За словами Зеленського, в питанні армії, Європа без українських воїнів не здатна протистояти Росії, оскільки армія ворога є більшою, ніж у країн-членів Європейського союзу (ЄС).

Зокрема країна-окупант має більше зброї й нахабства. Європейці, своєю чергою, є більш цивілізованими й не звикли до цього тоді, коли Росія має досвід, що прекрасно розуміє диктатор Володимир Путін.

Гарантії безпеки для України

"Коли ви кажете, чи можемо в цьому році зупинити - ми маємо зробити все. Сьогодні у нас є Америка - сильний партнер, є ЄС, який став міцніший", - пояснив президент.

Зеленський додав, що ЄС необхідно бути більш прагматичним та у 2-3 рази наростити для себе виробництво озброєння. Це важливо, щоб Росія розуміла, що Європа озброєна й здатна захищатись. Саме таким чином потрібно Путіну "бити по руках".

Зокрема Трамп є тим лідером, який може примусити російського диктатора до дипломатії. Україна, своєю чергою, повинна домовитись з республіканцем про гарантії безпеки.

"Але Трамп, я вважаю, спроможний і запропонувати Україні реальні гарантії безпеки, - додав Зеленський.