Чи є шанс закінчити війну у 2025 році: відповідь Зеленського
Україна має можливість завершити повномасштабну війну у поточному році. Також завершення конфлікту бажає й 47-й президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час інтерв'ю польським ЗМІ.
"Так, є (можливість завершити війну у 2025-му, - ред.). Трамп хоче закінчити війну. Це його меседжі, вони публічні й непублічні. Він спроможний тиснути на Росію. Я впевнений, що Росія боїться Америку і Китай. І боїться об'єднаної Європи", - заявив президент.
Європа не спроможна воювати з РФ без України
За словами Зеленського, в питанні армії, Європа без українських воїнів не здатна протистояти Росії, оскільки армія ворога є більшою, ніж у країн-членів Європейського союзу (ЄС).
Зокрема країна-окупант має більше зброї й нахабства. Європейці, своєю чергою, є більш цивілізованими й не звикли до цього тоді, коли Росія має досвід, що прекрасно розуміє диктатор Володимир Путін.
Гарантії безпеки для України
"Коли ви кажете, чи можемо в цьому році зупинити - ми маємо зробити все. Сьогодні у нас є Америка - сильний партнер, є ЄС, який став міцніший", - пояснив президент.
Зеленський додав, що ЄС необхідно бути більш прагматичним та у 2-3 рази наростити для себе виробництво озброєння. Це важливо, щоб Росія розуміла, що Європа озброєна й здатна захищатись. Саме таким чином потрібно Путіну "бити по руках".
Зокрема Трамп є тим лідером, який може примусити російського диктатора до дипломатії. Україна, своєю чергою, повинна домовитись з республіканцем про гарантії безпеки.
"Але Трамп, я вважаю, спроможний і запропонувати Україні реальні гарантії безпеки, - додав Зеленський.
Завершення війни в Україні
Нещодавно державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що адміністрація чинного голови Білого дому готує для Трампа якомога сильнішу позицію щодо України.
Тим часом радник Трампа з національної безпеки Майк Волц вважає, що повномасштабна війна завершиться дипломатичним шляхом, але для початку потрібно домогтися припинення вогню.
За словами кандидата на посаду голови Пентагону Піта Гегсета, адміністрація Трампа домагатиметься максимально вигідного для Києва завершення війни.
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