Украина смотрит на будущие контакты с Трампом с большими надеждами, - Сибига

Украина с большими надеждами смотрит на будущие официальные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой после инаугурации. Киев надеется на прогресс на пути к миру.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина .

"Мы с большими надеждами и ожиданиями смотрим на наши первые официальные контакты после 20 января. И наша оценка такова, что мы имеем дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого и всеобъемлющего мира", - сказал глава украинского МИД.

По его словам, Украина также надеется "получить новую динамику" для достижения общей с США цели - справедливого и всеобъемлющего мира. И это, как подчеркнул министр, является общим стратегическим интересом Украины и США.

"А лучшим путем к этому является поддержание принципа "мир благодаря силе". Мы надеемся на его дальнейшую имплементацию", - добавил Сибига.