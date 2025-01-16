Украина смотрит на будущие контакты с Трампом с большими надеждами, - Сибига
Украина с большими надеждами смотрит на будущие официальные контакты с избранным президентом США Дональдом Трампом и его командой после инаугурации. Киев надеется на прогресс на пути к миру.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига на пресс-конференции в Киеве, сообщает РБК-Украина.
"Мы с большими надеждами и ожиданиями смотрим на наши первые официальные контакты после 20 января. И наша оценка такова, что мы имеем дополнительные шансы для ускорения достижения справедливого и всеобъемлющего мира", - сказал глава украинского МИД.
По его словам, Украина также надеется "получить новую динамику" для достижения общей с США цели - справедливого и всеобъемлющего мира. И это, как подчеркнул министр, является общим стратегическим интересом Украины и США.
"А лучшим путем к этому является поддержание принципа "мир благодаря силе". Мы надеемся на его дальнейшую имплементацию", - добавил Сибига.
Украина готовит контакты между Зеленским и Трампом
Напомним, на днях президент Украины Владимир Зеленский заявил, что работа над его будущей встречей с Трампом уже идет. Встреча состоится после инаугурации, когда Трамп уже официально станет президентом США.
Также было известно, что в Украину планирует приехать спецпредставитель Трампа по миру Кит Келлог. Сначала этот визит ожидался до инаугурации, но впоследствии его перенесли на после.
Кроме того, в одном из интервью Зеленский не исключал возможности завершения войны России против Украины уже в 2025 году. По его словам, Трамп хочет закончить войну и способен надавить на Россию.
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