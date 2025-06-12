Україна – Данія на молодіжному Євро-2025: прогноз та де дивитися стартовий матч "синьо-жовтих"
12 червня молодіжна збірна України (U-21) зіграє проти команди Данії в матчі першого туру групового етапу фінальної частини Євро-2025.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт європейського футболу.
Де і коли відбудеться матч
Поєдинок суперники зіграють на "Татран Арені" у словацькому Пряшеві. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.
Матч буде обслуговувати грузинський рефері Гіоргі Кікачейшвілі. В іншому поєдинку квартету D зустрінуться команди Фінляндії та Нідерландів (12 червня, 22:00).
Що відомо про збірну Данії
Скандинавська команда вийшла на Євро з першого місця в своїй відбірковій групі, випередивши Чехію, Уельс, Ісландію та Литву.
Головною зіркою команди є нападник Конрад Хардер з лісабонського "Спортінга". За нього португальці минулого літа заплатили 19 млн євро данському "Норшеллану". А нині Transfermarkt оцінює гравця вже в 24 млн.
Також варто звернути увагу на низку інших виконавців. Це, зокрема, правий захисник Еліас Єлерт з турецького "Галатасарая", нападник Вільям Осулу (резервіст англійського "Ньюкасла"), центральний оборонець Олівер Простгор (уже встиг дебютувати за "Лаціо" в Серії А) та інші.
У підсумку, маємо міцну та збалансовану команду. З таким суперником команді Унаї Мельгоси буде непросто.
Які прогнози та де дивитися гру
Саме данців аналітики букмекерських контор вважають фаворитом сьогоднішнього протистояння.
На їхню перемогу ставки приймаються з коефіцієнтом – 2,33. Нічия оцінюється – в 3,50. Виграш українців – у 2,88.
Стартовий поєдинок збірної України на Євро-2025 покаже медіасервіс MEGOGO.
Також його транслюватиме "Суспільне": на телеканалі "Перший" і на сайті "Суспільне Спорт".
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