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Молодіжне Євро-2025: розклад матчів України та де дивитися безкоштовно

Середа 11 червня 2025 15:32
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Молодіжне Євро-2025: розклад матчів України та де дивитися безкоштовно Фото: Молодіжна збірна України під час гри проти Іспанії (УАФ)
Автор: Андрій Костенко

11 червня в Словаччині стартує чемпіонат Європи серед молодіжних збірних (U-21). За медалі поборються 16 команд, серед яких і Україна.

Деталі змагання, розклад матчів та безкоштовних трансляцій – підкаже РБК-Україна.

Хто візьме участь у Євро

З 11 до 28 червня титул чемпіона і медалі розіграють 16 найсильніших європейських молодіжних збірних, які пробились у фінал через кваліфікаційний турнір.

На першому етапі вони змагатимуться в чотирьох групах по чотири учасники в кожній.

Склади груп

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія

Матчі групового раунду відбудуться з 11 до 18 червня.

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Чвертьфінальні матчі пройдуть 21-22 червня, півфінальні – 25-го.

Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

З ким і коли гратиме Україна

Збірна України стартує на турнірі 12 червня. У місті Пряшів команда Унаї Мельгоси зіграє проти данських однолітків. Потім, у Кошице зустрінеться з Фінляндією та знову повернеться до Пряшева – на матч з Нідерландами.

Матчі збірної України в групі:

  • 12 червня, 19:00, Україна – Данія
  • 15 червня, 19:00, Україна – Фінляндія
  • 18 червня, 19:00, Україна – Нідерланди

Хто в заявці збірної України

За регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців. Найбільше представництво у заявці "синьо-жовтих" має київське "Динамо" - вісім гравців. По два футболісти представляють львівські "Карпати", ковалівський "Колос", та польську "Лехію".

Склад молодіжної збірної України

Воротарі:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгій Єрмаков ("Олександрія")
  • Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Костянтин Вівчаренко ("Динамо")
  • Віталій Роман ("Рух")
  • Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)
  • Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
  • Володимир Салюк ("Металіст 1925")
  • Едуард Козік ("Колос")
  • Ілля Крупський ("Ворскла")

Півзахисники:

  • Назар Волошин ("Динамо")
  • Валентин Рубчинський ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Володимир Бражко ("Динамо")
  • Ілля Квасниця ("Карпати")
  • Олег Очеретько ("Карпати")
  • Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)
  • Антон Царенко ("Лехія", Польща)
  • Владислав Велетень ("Колос")
  • Олександр Яцик ("Зоря")

Нападники:

  • Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Молодіжне Євро-2025: розклад матчів України та де дивитися безкоштовно

Як молодіжні збірні України грали на ЧЄ

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.

Молодіжна збірна України двічі піднімалася на п'єдестал. У 2006 році команда дісталася фіналу Євро, де поступилася Нідерландам із рахунком 0:3. У тому складі виступали такі відомі гравці, як Андрій Пятов, Дмитро Чигринський, Олександр Алієв, Артем Мілевський, Тарас Михалик та інші. Тренував команду Олексій Михайличенко.

А на попередньому Євро, який проходив у 2023 році, українці здобули бронзові медалі та вперше в історії вибороли путівку на Олімпійські ігри. У півфіналі наша команда поступилася Іспанії — 1:5. Тоді лідерами збірної були Анатолій Трубін, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Данило Сікан і Владислав Ванат. Очолював команду Руслан Ротань.

Де дивитися матчі

Медіасервіс MEGOGO покаже усі матчі Євро U-21 на власній ОТТ-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK XL.

Вибрані ігри турніру транслюватимуться також на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у Т2 і в кабельних мережах.

Крім того, матчі збірної України, а також поєдинки плей-офф транслюватиме "Суспільне". Ці ігри у вільному доступі будуть показані на телеканалі "Перший", а також сайті "Суспільне Спорт".

Раніше написали про 13 збірних, які вже гарантували собі участь у фіналі ЧС-2026.

Також Сергій Ребров розповів про значення турніру в Канаді для підготовки до відбору на ЧС-2026.

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