Молодіжне Євро-2025: розклад матчів України та де дивитися безкоштовно

11 червня в Словаччині стартує чемпіонат Європи серед молодіжних збірних (U-21). За медалі поборються 16 команд, серед яких і Україна.

Хто візьме участь у Євро

З 11 до 28 червня титул чемпіона і медалі розіграють 16 найсильніших європейських молодіжних збірних, які пробились у фінал через кваліфікаційний турнір.

На першому етапі вони змагатимуться в чотирьох групах по чотири учасники в кожній.

Склади груп

Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія

Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія

Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія

Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія

Матчі групового раунду відбудуться з 11 до 18 червня.

По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Чвертьфінальні матчі пройдуть 21-22 червня, півфінальні – 25-го.

Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.

З ким і коли гратиме Україна

Збірна України стартує на турнірі 12 червня. У місті Пряшів команда Унаї Мельгоси зіграє проти данських однолітків. Потім, у Кошице зустрінеться з Фінляндією та знову повернеться до Пряшева – на матч з Нідерландами.

Матчі збірної України в групі:

12 червня, 19:00, Україна – Данія

15 червня, 19:00, Україна – Фінляндія

18 червня, 19:00, Україна – Нідерланди

Хто в заявці збірної України

За регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців. Найбільше представництво у заявці "синьо-жовтих" має київське "Динамо" - вісім гравців. По два футболісти представляють львівські "Карпати", ковалівський "Колос", та польську "Лехію".

Склад молодіжної збірної України

Воротарі:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгій Єрмаков ("Олександрія")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Іспанія)

Захисники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Костянтин Вівчаренко ("Динамо")

Віталій Роман ("Рух")

Арсеній Батагов ("Трабзонспор", Туреччина)

Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)

Володимир Салюк ("Металіст 1925")

Едуард Козік ("Колос")

Ілля Крупський ("Ворскла")

Півзахисники:

Назар Волошин ("Динамо")

Валентин Рубчинський ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Володимир Бражко ("Динамо")

Ілля Квасниця ("Карпати")

Олег Очеретько ("Карпати")

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Антон Царенко ("Лехія", Польща)

Владислав Велетень ("Колос")

Олександр Яцик ("Зоря")

Нападники:

Богдан В'юнник ("Лехія", Польща)

Владислав Ванат ("Динамо")

Як молодіжні збірні України грали на ЧЄ

Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.

Молодіжна збірна України двічі піднімалася на п'єдестал. У 2006 році команда дісталася фіналу Євро, де поступилася Нідерландам із рахунком 0:3. У тому складі виступали такі відомі гравці, як Андрій Пятов, Дмитро Чигринський, Олександр Алієв, Артем Мілевський, Тарас Михалик та інші. Тренував команду Олексій Михайличенко.

А на попередньому Євро, який проходив у 2023 році, українці здобули бронзові медалі та вперше в історії вибороли путівку на Олімпійські ігри. У півфіналі наша команда поступилася Іспанії — 1:5. Тоді лідерами збірної були Анатолій Трубін, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Данило Сікан і Владислав Ванат. Очолював команду Руслан Ротань.

Де дивитися матчі

Медіасервіс MEGOGO покаже усі матчі Євро U-21 на власній ОТТ-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK XL.

Вибрані ігри турніру транслюватимуться також на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у Т2 і в кабельних мережах.

Крім того, матчі збірної України, а також поєдинки плей-офф транслюватиме "Суспільне". Ці ігри у вільному доступі будуть показані на телеканалі "Перший", а також сайті "Суспільне Спорт".