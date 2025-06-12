Украина - Дания на молодежном Евро-2025: прогноз и где смотреть стартовый матч "сине-желтых"
12 июня молодежная сборная Украины (U-21) сыграет против команды Дании в матче первого тура группового этапа финальной части Евро-2025.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт европейского футбола.
Где и когда состоится матч
Поединок соперники сыграют на "Татран Арене" в словацком Прешове. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.
Матч будет обслуживать грузинский рефери Гиорги Кикачейшвили. В другом поединке квартета D встретятся команды Финляндии и Нидерландов (12 июня, 22:00).
Что известно о сборной Дании
Скандинавская команда вышла на Евро с первого места в своей отборочной группе, опередив Чехию, Уэльс, Исландию и Литву.
Главной звездой команды является нападающий Конрад Хардер из лиссабонского "Спортинга". За него португальцы прошлым летом заплатили 19 млн евро датскому "Норшеллану". А сейчас Transfermarkt оценивает игрока уже в 24 млн.
Также стоит обратить внимание на ряд других исполнителей. Это, в частности, правый защитник Элиас Елерт из турецкого "Галатасарая", нападающий Уильям Осулу (резервист английского "Ньюкасла"), центральный защитник Оливер Простгор (уже успел дебютировать за "Лацио" в Серии А) и другие.
В итоге, имеем крепкую и сбалансированную команду. С таким соперником команде Унаи Мельгосы будет непросто.
Какие прогнозы и где смотреть игру
Именно датчан аналитики букмекерских контор считают фаворитом сегодняшнего противостояния.
На их победу ставки принимаются с коэффициентом - 2,33. Ничья оценивается - в 3,50. Выигрыш украинцев - в 2,88.
Стартовый поединок сборной Украины на Евро-2025 покажет медиасервис MEGOGO.
Также его будет транслировать "Суспільне": на телеканале "Перший" и на сайте "Суспільне Спорт".
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