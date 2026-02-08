Україна через Трампа хоче прискорити переговори про мир, - Сибіга

За словами Сибіги, лише Трамп може довести переговори до фінальної угоди, а найскладніші питання мають вирішуватися на рівні лідерів України та Росії.

Сибіга зазначив, що з 20 пунктів мирного плану залишилося кілька найчутливіших, зокрема щодо територій та Запорізької АЕС. Київ відкидає вимоги Росії про нові територіальні поступки та наполягає на поверненні контролю над атомною станцією.

При цьому Україна прагне прискорити переговори, щоб закріпити прогрес до того, як на процес почнуть впливати внутрішньополітичні фактори у США. Зокрема, це виборча кампанія до Конгресу Сполучених Штатів.

Видання нагадало, що попри відсутність прориву на останньому раунді переговорів, сторони провели великий обмін полоненими, а США запропонували нову зустріч у Маямі, на що Київ погодився.

Окремо Сибіга наголосив, що гарантії безпеки США є критично важливими для будь-якої мирної угоди. За його словами, Вашингтон підтвердив готовність брати участь у механізмах гарантування та моніторингу припинення вогню.

"Деякі інші країни, окрім Великої Британії та Франції, які вже публічно взяли на себе зобов'язання, підтвердили свою готовність направити війська до України як сили стримування, але він відмовився назвати їх", - зазначає видання із посиланням на слова Сибіги.

Міністр також підкреслив, що Україна не визнає російський суверенітет над Кримом чи Донбасом, а будь-які домовленості про Україну без України Київ вважатиме неприйнятними.

"Ми ніколи цього не визнаємо. І це буде порушенням міжнародного права. Це не стосується України. Це питання принципу", - запевнив він.