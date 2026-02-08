Украина из-за Трампа хочет ускорить переговоры о мире, - Сибига

По словам Сибиги, только Трамп может довести переговоры до финального соглашения, а самые сложные вопросы должны решаться на уровне лидеров Украины и России.

Сибига отметил, что из 20 пунктов мирного плана осталось несколько наиболее чувствительных, в том числе по территориям и Запорожской АЭС. Киев отвергает требования России о новых территориальных уступках и настаивает на возвращении контроля над атомной станцией.

При этом Украина стремится ускорить переговоры, чтобы закрепить прогресс до того, как на процесс начнут влиять внутриполитические факторы в США. В частности, это избирательная кампания в Конгресс Соединенных Штатов.

Издание напомнило, что несмотря на отсутствие прорыва на последнем раунде переговоров, стороны провели большой обмен пленными, а США предложили новую встречу в Майами, на что Киев согласился.

Отдельно Сибига отметил, что гарантии безопасности США являются критически важными для любого мирного соглашения. По его словам, Вашингтон подтвердил готовность участвовать в механизмах обеспечения и мониторинга прекращения огня.

"Некоторые другие страны, кроме Великобритании и Франции, которые уже публично взяли на себя обязательства, подтвердили свою готовность направить войска в Украину как силы сдерживания, но он отказался назвать их", - отмечает издание со ссылкой на слова Сибиги.

Министр также подчеркнул, что Украина не признает российский суверенитет над Крымом или Донбассом, а любые договоренности об Украине без Украины Киев будет считать неприемлемыми.

"Мы никогда этого не признаем. И это будет нарушением международного права. Это не касается Украины. Это вопрос принципа", - заверил он.