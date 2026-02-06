Україна чекала снаряди 18 місяців: Пентагон покарає збройових гігантів за затримку

США хочуть оштрафувати оборонні компанії Northrop Grumman та Global Military Products через затримки постачання Україні боєприпасів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
Станом на зараз сума штрафу обговорюється, але інспектор Пентагону рекомендує стягнути з компанії 1,1 млн доларів. Згідно з даними аудиту, частину боєприпасів доставили в Україну із запізненням до 18 місяців.
Контракти з Northrop Grumman та Global Military Products підписали в січні 2022 року. Вони передбачали постачання різних боєприпасів та бойових систем протягом п’яти років.
Аудит генерального інспектора охопив сім контрактів загальною вартістю 1,9 млрд доларів. Згідно зі звітом, за п’ятьма з них армія США не отримала боєприпасів, які призначені для України.
Крім того, замовлені боєприпаси ще на 907 млн доларів так і не були дотепер доставлені. Зазначається, що частину цього замовлення можуть скасувати, а частину - виконати пізніше.
В США зазначили, що збираються притягати підрядників до відповідальності, контролювати виконання контрактів і в разі виявлення порушень застосовувати санкції. Міністр війни Піт Гегсет анонсував реформування системи оборонних закупівель і жорсткішу реакцію на затримки важливих поставок.
Нагадаємо, минулого року США та НАТО запустили програму PURL, яка дозволяє постачати американську зброю до України за фінансової підтримки європейських країн. До ініціативи приєдналися вже понад 20 країн.
Зазначимо, цьогоріч Україна потребує американської зброї, яку отримує в рамках ініціативи PURL, на 15 млрд доларів. Зокрема, країні потрібні засоби ППО, особливо Patriot та NASAMS.
Раніше президент України Володимир Зеленський заявляв, що без американської підтримки Сили оборони не зможуть захистити небо. Він наголосив, що РФ використовує сотні дронів і ракет, і засобів ППО все одно бракує.