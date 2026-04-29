"Це не твіттер-дипломатія": Україна очікує від Ізраїлю серйозної відповіді щодо судна

Що вимагає Київ

Запит передано офіційними каналами - це прохання про міжнародну правову допомогу. Сибіга підкреслив, що це не просто дипломатичний жест.

"Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - написав міністр.

Що за судно і в чому його підозрюють

Судно "Панорамітис" підозрюють у перевезенні зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій України. Вантаж вийшов із закритого порту на підконтрольній Росії землі - з порушенням міжнародного права.

Український суд вже виніс рішення про арешт судна. На його підставі Офіс Генерального прокурора направив запит до ізраїльської влади.

Скандал розгорівся після того, як у березні та квітні до порту Хайфа зайшли два судна - ABINSK та "Панорамітис" - з вантажем зерна, вивезеного з окупованих українських земель. Ізраїль на попередні звернення Києва фактично не реагував.