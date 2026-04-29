"Це не твіттер-дипломатія": Україна очікує від Ізраїлю серйозної відповіді щодо судна

Україна офіційно звернулася до Ізраїлю через дипломатичні та юридичні канали - через підозрюване у перевезенні краденого зерна судно. Київ чекає конкретних дій, а не емоційних заяв.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал МЗС України.
Запит передано офіційними каналами - це прохання про міжнародну правову допомогу. Сибіга підкреслив, що це не просто дипломатичний жест.
"Це не твіттер-дипломатія, а цілком конкретний юридичний та дипломатичний запит на міжнародну правову допомогу, який вимагає відповіді. Ми очікуємо, що ізраїльська сторона поставиться до нього серйозно, а не відповідатиме емоційними заявами", - написав міністр.
Судно "Панорамітис" підозрюють у перевезенні зерна, незаконно вивезеного з окупованих територій України. Вантаж вийшов із закритого порту на підконтрольній Росії землі - з порушенням міжнародного права.
Український суд вже виніс рішення про арешт судна. На його підставі Офіс Генерального прокурора направив запит до ізраїльської влади.
Скандал розгорівся після того, як у березні та квітні до порту Хайфа зайшли два судна - ABINSK та "Панорамітис" - з вантажем зерна, вивезеного з окупованих українських земель. Ізраїль на попередні звернення Києва фактично не реагував.
28 квітня МЗС України викликало посла Ізраїлю Міхаеля Бродського і вручило йому ноту протесту.
Паралельно українські юристи передали запит про правову допомогу безпосередньо до Генеральної прокуратури Ізраїлю.