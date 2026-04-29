Удары по Туапсе Украденное зерно в Израиле Ормузский пролив Война в Украине

"Это не твиттер-дипломатия": Украина ожидает от Израиля серьезного ответа по судну

14:24 29.04.2026 Ср
2 мин
Какой механизм задействовала Украина, чтобы заставить Израиль действовать в деле о краденом зерне?
aimg Елена Чупровская
Фото: министр иностранных дел Украины Андрей Сибига (Виталий Носач, РБК-Украина)

Украина официально обратилась к Израилю через дипломатические и юридические каналы - из-за подозреваемого в перевозке краденого зерна судно. Киев ждет конкретных действий, а не эмоциональных заявлений.

Что требует Киев

Запрос передан по официальным каналам - это просьба о международной правовой помощи. Сибига подчеркнул, что это не просто дипломатический жест.

"Это не твиттер-дипломатия, а вполне конкретный юридический и дипломатический запрос на международную правовую помощь, который требует ответа. Мы ожидаем, что израильская сторона отнесется к нему серьезно, а не будет отвечать эмоциональными заявлениями", - написал министр.

Что за судно и в чем его подозревают

Судно "Панорамитис" подозревают в перевозке зерна, незаконно вывезенного с оккупированных территорий Украины. Груз вышел из закрытого порта на подконтрольной России земле - с нарушением международного права.

Украинский суд уже вынес решение об аресте судна. На его основании Офис Генерального прокурора направил запрос к израильским властям.

Скандал разгорелся после того, как в марте и апреле в порт Хайфа зашли два судна - ABINSK и "Панорамитис" - с грузом зерна, вывезенного с оккупированных украинских земель. Израиль на предыдущие обращения Киева фактически не реагировал.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
