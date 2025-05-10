Україна чекає конкретну відповідь Москви щодо припинення вогню, - ОП

"Ми це визначаємо дуже просто. Сьогодні ця пропозиція оголошена, вона була прийнята і вироблена лідерами вільного світу. Сьогодні Україна є центром глобальних подій, відповідно Росія має відреагувати на ту пропозицію, яку сформували більшість лідерів і підтримали її, і недвозначно про це заявили", - сказав Брусило.

Він підкреслив, що припинення вогню буде дійсним починаючи з понеділка, 12 травня. У разі, якщо Росія не погодиться, лідери Заходу зможуть знову провести зустріч та вирішити, якими будуть наступні кроки щодо Москви. Однак станом на зараз, України чекає відповіді.

"Це перемир'я, ця тиша, буде дійсною починачи з понеділка. Якщо Росія не погодиться на умови цієї тиші - припинення вогню, лідери завжди зможуть знову зібратися в тому форматі, в якому вони сьогодні збиралися, провести відеоконференцію, вирішити, якими будуть їх наступні кроки. Станом на зараз ми чекаємо відповіді від Москви, якоїсь конкретної реакції на абсолютно конкретну і зрозумілу, чітку пропозицію - 30-денна тиша без попередніх умов", - резюмував заступник керівника ОП.