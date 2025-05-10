Украина ждет конкретный ответ Москвы по прекращению огня, - ОП

Сегодня России было сделано предложение о полном прекращении огня на 30 дней, начиная с 12 мая. Сейчас Украина ждет конкретный ответ Москвы.
Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Брусило, сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир "Мы - Украина".
"Мы это определяем очень просто. Сегодня это предложение объявлено, оно было принято и выработано лидерами свободного мира. Сегодня Украина является центром глобальных событий, соответственно Россия должна отреагировать на то предложение, которое сформировали большинство лидеров и поддержали его, и недвусмысленно об этом заявили", - сказал Брусило.
Он подчеркнул, что прекращение огня будет действительным начиная с понедельника, 12 мая. В случае, если Россия не согласится, лидеры Запада смогут снова провести встречу и решить, какими будут следующие шаги в отношении Москвы. Однако по состоянию на сейчас, Украина ждет ответа.
"Это перемирие, эта тишина, будет действительной начиная с понедельника. Если Россия не согласится на условия этой тишины - прекращение огня, лидеры всегда смогут снова собраться в том формате, в котором они сегодня собирались, провести видеоконференцию, решить, какими будут их следующие шаги. По состоянию на сейчас мы ждем ответа от Москвы, какой-то конкретной реакции на абсолютно конкретное и понятное, четкое предложение - 30-дневная тишина без предварительных условий", - резюмировал заместитель руководителя ОП.
Сегодня в субботу в Киеве прошла встреча "коалиции решительных". После встречи лидеры провели телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом, установив России дедлайн на согласие по перемирию в Украине на 30 дней.
Вскоре президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что полное и безусловное прекращение огня должно начаться уже в понедельник, 12 мая. В случае, если Москва откажется, Россию ждут новые санкции.
Также издание Axios писало, что Зеленский заявил Трампу о готовности прямых переговоров с Россией, если прекращение огня будет достигнуто.
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