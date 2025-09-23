Україна готується до нового етапу війни? Що пише Reuters про поїздку Зеленського до США

Як зазначає видання, сподівання України щодо антиросійських санкцій від США згасають, а прагматичніший підхід робить поїздку Зеленського менш напруженою, ніж попередні візити до Вашингтона.

Reuters пише, що не дивлячись на певне партнерство України та США в військовому контексті, Трамп так і не запровадив санкції, здатні суттєво вдарити по воєнній економіці РФ та змусити главу Кремля сісти за стіл переговорів.

Щобільше, російський диктатор Володимир Путін "здобув кілька дипломатичних перемог", зокрема урочистий прийом на саміті з Трампом на Алясці.

"Тим часом Україна переключає зусилля на новий етап війни з меншим іноземним ресурсом. Аналітичні центри, які раніше шукали підстави для санкцій проти РФ, тепер допомагають військовим у виборі цілей для ударів дронами", - повідомляють журналісти.

Reuters також посилається на українських дипломатів, які наголошують, що нинішня поїздка Зеленського - це прагматична дипломатія, а не доленосна спроба.

"Нью-Йорк - це платформа, де потрібно бути щороку у вересні. Це надзвичайно важливе місце", - сказав перший заступник міністра закордонних справ Сергій Кислиця.

Видання наголошує, що деякі українські політики скептично оцінюють можливість нових санкцій від Трампа та вважають, що Україна повинна зосередитися на зміцненні власних збройних сил.

"Переговори щодо довгострокових гарантій безпеки для України вони називають радше "ритуальним танцем", який виглядав би красиво, "якби в цей час не гинули люди", - йдеться в статті.