Украина готовится к новому этапу войны? Что пишет Reuters о поездке Зеленского в США

Как отмечает издание, надежды Украины относительно антироссийских санкций от США угасают, а прагматичный подход делает поездку Зеленского менее напряженной, чем предыдущие визиты в Вашингтон.

Reuters пишет, что несмотря на определенное партнерство Украины и США в военном контексте, Трамп так и не ввел санкции, способные существенно ударить по военной экономике РФ и заставить главу Кремля сесть за стол переговоров.

Более того, российский диктатор Владимир Путин "получил несколько дипломатических побед", в частности торжественный прием на саммите с Трампом на Аляске.

"Тем временем Украина переключает усилия на новый этап войны с меньшим иностранным ресурсом. Аналитические центры, которые ранее искали основания для санкций против РФ, теперь помогают военным в выборе целей для ударов дронами", - сообщают журналисты.

Reuters также ссылается на украинских дипломатов, которые отмечают, что нынешняя поездка Зеленского - это прагматическая дипломатия, а не судьбоносная попытка.

"Нью-Йорк - это платформа, где нужно быть каждый год в сентябре. Это очень важное место", - сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Издание отмечает, что некоторые украинские политики скептически оценивают возможность новых санкций от Трампа и считают, что Украина должна сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил.

"Переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины они называют скорее "ритуальным танцем", который выглядел бы красиво, "если бы в это время не гибли люди", - говорится в статье.