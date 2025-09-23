RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Развлечения
+
-

Развлечения
Шоу бизнес
Советы
Гороскопы
Праздники
Интересное
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психология
Еда
Путешествия
Здоровая жизнь
Мода и красота
Госбюджет-2026 Мирные переговоры Война в Украине

Украина готовится к новому этапу войны? Что пишет Reuters о поездке Зеленского в США

Фото: президент Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Маловичко Юлия

Президент Владимир Зеленский на этой неделе выступит на Генассамблее ООН и встретится с президентом США Дональдом Трампом, стремясь заручиться большей поддержкой союзников. Однако Киев тихо готовится к новой фазе войны, в которой придется больше полагаться на собственные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как отмечает издание, надежды Украины относительно антироссийских санкций от США угасают, а прагматичный подход делает поездку Зеленского менее напряженной, чем предыдущие визиты в Вашингтон.

Reuters пишет, что несмотря на определенное партнерство Украины и США в военном контексте, Трамп так и не ввел санкции, способные существенно ударить по военной экономике РФ и заставить главу Кремля сесть за стол переговоров.

Более того, российский диктатор Владимир Путин "получил несколько дипломатических побед", в частности торжественный прием на саммите с Трампом на Аляске.

"Тем временем Украина переключает усилия на новый этап войны с меньшим иностранным ресурсом. Аналитические центры, которые ранее искали основания для санкций против РФ, теперь помогают военным в выборе целей для ударов дронами", - сообщают журналисты.

Reuters также ссылается на украинских дипломатов, которые отмечают, что нынешняя поездка Зеленского - это прагматическая дипломатия, а не судьбоносная попытка.

"Нью-Йорк - это платформа, где нужно быть каждый год в сентябре. Это очень важное место", - сказал первый заместитель министра иностранных дел Сергей Кислица.

Издание отмечает, что некоторые украинские политики скептически оценивают возможность новых санкций от Трампа и считают, что Украина должна сосредоточиться на укреплении собственных вооруженных сил.

"Переговоры о долгосрочных гарантиях безопасности для Украины они называют скорее "ритуальным танцем", который выглядел бы красиво, "если бы в это время не гибли люди", - говорится в статье.

Зеленский в Нью-Йорке

Как известно, президент Владимир Зеленский с женой находится в Нью-Йорке, где в эти дни проходят заседания Генассамблеи ООН.

Ожидаются встречи Зеленского с Трампом и рядом европейских и американских политиков и чиновников, а также участие в мероприятиях, где, в частности, обсудят вопрос войны.

РБК-Украина уже сообщало, что Зеленский встретился в Нью-Йорке со спецпредставителем Трампа Китом Келлогом. На встрече обсудили ситуацию на фронте.

Также сообщалось о встрече президента с британским премьер-министром Киром Стармером. Зеленский на встрече отметил важность усиления ПВО в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийООНСоединенные Штаты АмерикиНью-Йорк