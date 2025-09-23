Важливо напередодні зими зміцнити ППО: Зеленський провів розмову зі Стармером

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у соцмережі Х.

"Сконтактував із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре. Важливо зміцнити нашу ППО, і особливо - перед зимою. Працюємо для цього фактично щодня", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що здатність України захищати небо - це наша здатність спрямовувати війну курсом до її завершення.

"Росіяни можуть воювати тільки знищуючи життя. Відповідно, захист життя - це наближення миру", - пояснив глава держави.