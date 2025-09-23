ua en ru
Важливо напередодні зими зміцнити ППО: Зеленський провів розмову зі Стармером

Вівторок 23 вересня 2025 02:40
UA EN RU
Важливо напередодні зими зміцнити ППО: Зеленський провів розмову зі Стармером Фото: Володимир Зеленський і Кір Стармер (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Президент України Володимир Зеленський провів розмову з прем'єр-міністром Британії Кіром Стармером. Він наголосив на необхідності посилення ППО, особливо напередодні зими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пост президента у соцмережі Х.

"Сконтактував із прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером. Дуже ціную твою підтримку, Кіре. Важливо зміцнити нашу ППО, і особливо - перед зимою. Працюємо для цього фактично щодня", - заявив Зеленський.

Водночас президент наголосив, що здатність України захищати небо - це наша здатність спрямовувати війну курсом до її завершення.

"Росіяни можуть воювати тільки знищуючи життя. Відповідно, захист життя - це наближення миру", - пояснив глава держави.

У НАТО дізналися про потреби України в ППО

Нагадаємо, у понеділок, 22 вересня, президент Володимир Зеленський провів розмову з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте. Вони поговорили напередодні зустрічей на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Дуже детальна розмова з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте напередодні багатьох зустрічей у Нью-Йорку на Генеральній Асамблеї, насамперед про необхідність реального захисту від російських ударів", - написав глава держави.

Як повідомив президент, українська сторона передала партнерам актуальну інформацію про потреби в системах і ракетах ППО, які можуть істотно вплинути на хід подій і обмежити можливості РФ продовжувати війну.

Крім того, Зеленський обговорив з Рютте реалізацію програми PURL, особливо в питанні протиповітряної оборони.

