Україна будуватиме нові блоки АЕС з урахуванням військових загроз і ризиків, - Галущенко

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook -сторінку Міністерства енергетики України.

Про це заявив голова Міненерго Герман Галущенко під час випробувального пуску насосної станції на одній з українських АЕС, що має підвищити стабільність її роботи. Він наголосив, що стратегічно Україна орієнтуватиметься на подальший розвиток та збільшення обсягів атомної генерації.

"Безумовно, ми розвиватимемо атомну енергетику, будуватимемо нові блоки. Але зараз гостро постає питання безпеки енергетичних об’єктів. При будівництві атомних електростанцій ніхто раніше не враховував можливості військового нападу. Війна росії проти України, окупація та обстріли Запорізької АЕС показали, що майбутній розвиток атомної енергетики має враховувати військові загрози. І Україна розроблятиме рішення, що дозволять підвищити рівень захисту ядерних об’єктів від загроз військової агресії та ракетних обстрілів", - наголосив міністр.