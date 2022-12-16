Украина будет строить новые блоки АЭС с учетом военных угроз и рисков, - Галущенко

Об этом заявил глава Минэнерго Герман Галущенко во время испытательного пуска насосной станции на одной из украинских АЭС, что должно повысить стабильность ее работы. Он подчеркнул, что стратегически Украина будет ориентироваться на дальнейшее развитие и увеличение объемов атомной генерации.

"Безусловно, мы будем развивать атомную энергетику, строить новые блоки. Но сейчас остро стоит вопрос безопасности энергетических объектов. При строительстве атомных электростанций никто раньше не учитывал возможности военного нападения. Война России против Украины, оккупация и обстрелы Запорожской АЭС показали, что будущее развитие атомной энергетики должно учитывать военные угрозы, и Украина будет разрабатывать решения, позволяющие повысить уровень защиты ядерных объектов от угроз военной агрессии и ракетных обстрелов", - подчеркнул министр.