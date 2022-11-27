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Україна має запаси ядерного палива на два роки роботи, - Енергоатом

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Україна, Неділя 27 листопада 2022 23:11
Україна має запаси ядерного палива на два роки роботи, - Енергоатом Фото: ядерного палива в Україні вистачить на два роки роботи (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

В Україні достатньо запасів ядерного палива. Їх, як очікується, вистачить на два роки роботи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на коментар президента НАЕК "Енергоатом" Петра Котіна в ефірі марафону "Єдині новини".

За словами очільника "Енергоатома", Україна не тільки має достатньо запасів ядерного палива, а ще й планує запустити власне виробництво.

"Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики паливних касет, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", - підкреслив Котін.

Він зазначив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси.

"Наразі "Енергоатом" планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse", - сказав очільник "Енергоатому".

Сьогодні, 27 листопада, РБК-Україна повідомило, що росіяни можуть готуватися залишити Запорізьку АЕС.

Тим часом окупанти не допускають до робочих місць працівників Запорізької АЕС через відмову співпрацювати із загарбниками.

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