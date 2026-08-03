Украина будет стараться завершить войну к зиме, - Зеленский
Украина будет делать все возможное, чтобы российская война закончилась еще до начала зимы 2026 года.
Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.
Глава государства озвучил дальнейший четкий алгоритм, который должен как можно скорее склонить Россию к миру.
"В этом году ваше задание (послов - ред.) - дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины", - подчеркнул Зеленский.
По его словам, сейчас невозможно на 100% спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, дальнобойные санкции Украины против России, мидлтрайки и все санкции партнеров.
Однако они должны достичь именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы кроме мира.
"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России объединяем партнеров и давим на агрессора", - заявил Зеленский.
Владимир Зеленский знает о новых планах Путина (Фото: инфографика РБК-Украина)
Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Зеленский нашел для Умерова новую должность.
Также мы писали, что президент раскрыл реальные потери Украины и РФ в войне.