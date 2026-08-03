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Украина будет стараться завершить войну к зиме, - Зеленский

13:28 03.08.2026 Пн
2 мин
Президент рассчитывает на помощь союзников
aimg Роман Кот aimg Юлия Капитонова
Украина будет стараться завершить войну к зиме, - Зеленский Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
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Украина будет делать все возможное, чтобы российская война закончилась еще до начала зимы 2026 года.

Как сообщает РБК-Украина, об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил во время совещания послов Украины в Киеве.

Глава государства озвучил дальнейший четкий алгоритм, который должен как можно скорее склонить Россию к миру.

"В этом году ваше задание (послов - ред.) - дать максимальную поддержку внешнему треку в отношениях с партнерами для правительства Украины", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, сейчас невозможно на 100% спрогнозировать, когда сработают все дипломатические усилия, дальнобойные санкции Украины против России, мидлтрайки и все санкции партнеров.

Однако они должны достичь именно такого уровня давления, чтобы у России не осталось другой альтернативы кроме мира.

"Мы будем очень стараться, чтобы это произошло до зимы, осенью, но мы четко понимаем, с кем мы имеем дело и что Путин надеется затягивать эту войну и дальше. Он готовит у себя мобилизацию и новые удары. Мы видим истинные намерения России объединяем партнеров и давим на агрессора", - заявил Зеленский.

Украина будет стараться завершить войну к зиме, - ЗеленскийВладимир Зеленский знает о новых планах Путина (Фото: инфографика РБК-Украина)

Кстати, ранее РБК-Украина рассказывало, что Зеленский нашел для Умерова новую должность.

Также мы писали, что президент раскрыл реальные потери Украины и РФ в войне.

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